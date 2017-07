iciHaïti - Sécurité : Signature d’un projet avec la Coopération Espagnole





Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et Mme Carmen Rodriguez Arce la Coordonnatrice générale sortante de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) et son successeur Manuel Alba ont participé à la cérémonie de signature du « Projet d'appui à l'intégration de la prévention des risques dans les documents de planification et de la résilience des territoires en Haïti ».



Ce projet, qui vise à réduire les risques et améliorer la résilience des territoires en Haïti, est d’une importance capitale pour le pays. Le risque, rappelle le titulaire du MPCE, est associé au développement d’Haïti. Ainsi, le Plan Stratégique du Développement Durable d’Haïti (PSDH) met l’accent sur la gestion des risques (sismique et cyclonique). Le Plan d’Opération Annuel répond à cet objectif et témoigne ainsi de l'esprit de solidarité dans une perspective de développement durable impliquant les acteurs concernés tant au niveau national que régional. Il est à noter que ce projet apporte un nouveau souffle dans les réflexions sur les méthodologies d'intégration du risque dans la planification en Haïti.



IH/ iciHaïti