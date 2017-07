iciHaïti - Littérature : Finalistes haïtiens au Prix des 5 Continents





Réunis au siège de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les représentants des cinq comités de lecture du Prix des cinq continents de la Francophonie ont choisi les 10 finalistes parmi les 122 œuvres proposées. 8 pays de l’espace francophone sont représentés dans cette 16ème édition du Prix.



Créé en 2001, le Prix des cinq continents, d’un montant de 10.000 euros, récompense chaque année un texte de fiction narratif d’expression française et met sous les projecteurs des talents littéraires reflétant l’expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents.



Cette année, le Prix sera remis la Secrétaire générale de la Francophonie, le 11 octobre 2017, à l’occasion de « Francfort en français » dans le cadre de la Foire internationale du livre de Francfort (Allemagne) en présence du prestigieux jury international, présidé par Paula Jacques (France-Égypte).



De l’avis des comités de lecture, « la moisson 2017 nous invite à lire des parcours de femmes et d’hommes qui, par leur force de caractère, par leur courage ou leur détermination, parviennent à se construire, au cœur de la violence de nos sociétés. Ce sont des tragédies qui nous révèlent la complexité de la nature humaine et ouvrent des horizons au-delà des époques et des frontières ».



Liste des finalistes :



« L’Amas Ardent » de Yamen Manai (Tunisie) aux éditions Elyzad (Tunisie) ;



« Apatride » de Shumona Sinha (Inde) aux Editions de l’Olivier (France) ;

« Avant que les ombres s’effacent » de Louis Philippe Dalembert (Haïti) aux éditions Sabine Wespieser (France) ;



; « Bled » de Tierno Monénembo (Guinée) aux éditions Seuil (France) ;



« Palace café » d’Anne Defraiteur Nicoleau (Belgique) aux éditions Tamyras (Liban) ;



« Rapatriés » de Nehemy Pierre-Dahomey (Haïti) aux éditions Seuil (France) ;



« La Sonate à Bridgetower » d’Emmanuel Dongala (Congo) aux éditions Actes Sud (France) ;



« Les Temps de la cruauté » de Gary Victor (Haïti) aux éditions Philippe Rey (France) ;



« Le Testament de nos corps » de Catherine Lune Grayson (Canada-Québec) aux éditions Mémoire d’encrier (Canada) ;



« Le Venin du Papillon » d’Anna Moï (France-Vietnam) aux éditions Gallimard (France).



IH/ iciHaïti