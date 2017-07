iciHaïti - Sécurité : 4ème promotion de la police scolaire (EDUPOL)





Mardi, après 2 mois de formation, 50 nouveaux policiers de la 4ème Promotion sont venus augmenter les effectifs de l’Unité de police scolaire EDUPOL créée en 2015 à l’initiative de l’ancien Ministre de l’Éducation Nesmy Manigat, pour lutter contre la violence, décourager l’utilisation de l’alcool, de la drogue et des armes en milieu scolaire, protéger et sensibiliser les élèves.



Selon Pierre Josué Agénor Cadet, Ministre de l’Éducation Nationale l’EDUPOL a permis de réduire la violence et d’autres problèmes en milieu scolaire. l’EDUPOL compte un effectif de 137 policiers et est présente seulement dans le département de l’Ouest. « Des dispositions seront prises en vue de permettre aux autres départements d’en disposer dans le meilleur délai » a annoncé Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nsational d’Haïti (PNH).



PI/ iciHaïti