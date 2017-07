iciHaïti - Justice : Le journaliste Mathieu Guyto en garde à vue





Le Commissaire du Gouvernement de Petit-Goâve, Me Fourjy Pierre, a placé en garde à vue au Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve le journaliste Mathieu Guyto, Directeur de radio Préférence FM et correspondant du site d’information HaitiLibre.com



Un huissier, Dubrun Brinvilus accuse Guyto Mathieu, qui se trouvait dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits allégué, de l'avoir giflé le 3 mai 2017. Guyto Mathieu a rejeté d'un revers de main cette accusation affirmant « C'est faux et archi faux [...] Le Commissaire du Gouvernement, Me Fourcy Pierre est tombé dans un piège, il s’agit d’un complot ourdi par Dubrun Brinvilus qui a présenté un faux certificat. »



Dubrun Brinvilus aurait réclamé 500,000 Gourdes de dommage pour cette supposée gifle...



IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)