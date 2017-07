iciHaïti - Santé : Lancement du projet «Ranfòse Abitid Nitrisyon pou Fè Ogmante Sante»





Vendredi 21 juillet à l’Hôtel Montana, aura lieu la cérémonie de lancement du projet « Ranfòse Abitid Nitrisyon pou Fè Ogmante Sante » (RANFOSE), de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID).



Ce projet abordera les problèmes de carences en micro-nutriments en aidant à renforcer les aliments de base en Haïti. Une étude financée par l'Ambassade du Canada et menée par le Centre de consensus de Copenhague a récemment montré que la fortification alimentaire est l'une des interventions les plus efficaces pour améliorer le développement d'Haïti.



Le projet RANFOSE devrait augmenter et rendre disponible sur le marché des aliments de base enrichis de haute qualité à travers le pays en renforçant la production locale et l'importation d'aliments enrichis. Il se concentrera sur la fortification de la farine de blé avec du fer et de l'acide folique, des huiles végétales avec de la vitamine A et du sel avec de l'iode.



Le projet aura également une composante de sensibilisation du public sur l’importance de consommer des aliments enrichis. RANFOSE contribuera directement aux efforts déployés par le gouvernement haïtien pour améliorer la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire de la population, selon son Plan Stratégique Nutritionnel 2013-2018.



IH/ iciHaïti