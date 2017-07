iciHaïti - Diaspora : 11ème Édition du Festival Haïti en Folie





Le Festival Haïti en Folie, le plus grand Festival pluridisciplinaire en dehors d'Haïti à être entièrement consacré à la culture haïtienne, présenté par la Fondation Fabienne Colas, se déroulera du 26 au 30 juillet 2017 à Montréal au Parc Lafontaine, à la Salle Marie-Gérin-Lajoie et aux Jardins Gamelin dans le Quartier des spectacles.



Une programmation où les femmes seront en vedette, qui satisfera tous les goûts : la Diva du Zouk Tanya St-Val venue directement de la Guadeloupe, le populaire chansonnier engagé haïtien Bélo, l'humoriste de l'année en Haïti et actrice principale de « Pawòl Chouchoun » Cynthia Jean-Louis, le talentueux chanteur montréalais Fwonte sont quelques uns des noms qui rendront cette édition mémorable.



À cela s'ajoutera un grand Défilé Rara dans les rues de Montréal, l'espace « Série Découvertes » pour les jeunes talents locaux, les populaires soirées 5 à 7, la gastronomie haïtienne, la danse, l'artisanat, une foire du livre haïtien et plein d’autres folies.



Toute la Programmation sur : montreal.haitienfolie.com/programmation/



IH/ iciHaïti