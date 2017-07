iciHaïti - Social : Haute tension au marché binationale du Centre





En début de semaine les activités commerciales ont été paralysées au marché frontalier binational de Carisal/Elias Piña (Centre), des commerçants haïtiens manifestaient leur mécontentement contre le comportement abusif de certains militaires dominicains. Les protestataires ont érigé des barricades avec de grosses pierres sur la route principale de Belladère conduisant au marché et avec des pneus enflammés sur les routes secondaires.



Ils ont lancé des pierres et des bouteilles en direction des chauffeurs et d’autres usagers de ce point frontalier qui voulaient passer outre les barricades afin de se rendre au marché Des camionneurs dominicains et haïtiens ont été contraints de rebrousser chemin sous peine d’être victimes de la violence des protestataires...



Mercredi, les activités commerciales étaient toujours paralysées malgré la tenue d’une rencontre de plus d’une heure à la frontière entre les autorités haïtiennes et dominicaines et les représentants des commerçants des deux pays. Aucun solution n’ait été trouvée et une nouvelle rencontre est prévue mais aucune date n’a été fixée.



IH/ iciHaïti