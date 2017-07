iciHaïti - Santé : Précieux don du basketteur haïtien Skal Labissière à la Croix-Rouge Haïtienne





Jeudi au temple du basketball haïtien, le Gymnasium Vincent, Skal Labissière, la jeune étoile haïtienne du basketball américain (NBA) a fait don d'un appareil de sondage portatif FINDER pour renforcer les capacités de l’équipe de recherches et de sauvetage de la Croix Rouge Haïtienne (CRH). Cet équipement de haute technologie est un atout majeur qui permettra de retrouver les victimes sous les décombres après les désastres naturels ou autres.



Dr Guiteau Jean-Pierre, le Président de la CRH s'est rendu personnellement au Gymnasium Vincent accompagné de son équipe, pour recevoir ce don et remercier le jeune Skal Labissière de ce geste magnanime en faveur de la Croix-Rouge de son pays. Une médaille de Volontaire de la Croix-Rouge a été offerte au jeune joueur qui l'a reçue de gaité de cœur en promettant de continuer à aider son pays.



Des ateliers d'orientation seront organisés à l'intention des sauveteurs et le Dr Jean-Pierre a rassuré le donateur du bon usage que l'institution humanitaire va faire de cette nouvelle technologie, développée initialement par la NASA.



IH/ iciHaïti