iciHaïti - Politique : Le Front Parlementaire contre la Faim à la Barbade





Les députés Tanis Tertius, Alfredo Junior Antoine et Claude Lesly Pierre, représentants du Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH) ont laissé le pays à destination de la Barbade, pour participer à la conférence sous-régionale des Fronts Parlementaires contre la Faim dans la région de l’Amérique et des Caraïbes, qui se tenait vendredi 21 juillet à Bridgetown.



Cette conférence, réalisée avec l’appui financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a réuni les Parlementaires de 14 pays membres de la Communauté des États des Caraïbes (CARICOM). Elle servira d’espace de dialogue et de réflexion pour analyser les problèmes prioritaires des pays en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, à partir des données existantes, des particularités de la sous-région caribéenne et des meilleurs mécanismes nationaux et sous-régionaux, pour faire avancer les lois, les politiques et le plaidoyer en la matière.



Après sa visite d’échanges, du 12 au 15 juillet 2017, à Santo Domingo, avec le Front Parlementaire contre la Faim en République Dominicaine (FPF-RD), le Front Parlementaire contre la Faim en Haïti (FPFH) va avoir, une fois de plus, l’opportunité de découvrir les expériences d’autres Fronts Parlementaires contre la Faim dans la sous-région des Caraïbes.



Pour rappel, Haïti est le 18e pays de la région de l’Amérique Latine et des Caraïbes, et le premier pays francophone dans le monde, à disposer d’un Front Parlementaire contre la Faim http://www.icihaiti.com/article-21538-icihaiti-politique-creation-du-front-parlementaire-contre-la-faim.html



