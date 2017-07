iciHaïti - USA : Départ de deux participantes au IVLP





L’Ambassade des Etats-Unis en Haïti salue le départ de Carène Desir et Sandra Jn-Gilles qui se préparent à voyager aux États-Unis pour assister au programme du Département d’État « International Visitor Leadership Program » (IVLP), sur « Le rôle des ONG dans la promotion des questions relatives aux Femmes ».



Grâce à ce programme, elles auront l’opportunité de discuter de l’interaction entre les Organisations Non Gouvernementales et le gouvernement au niveau fédéral, étatique et local pour soutenir les problèmes des femmes dans un cadre local et mondial. En outre, elles pourront explorer les relations entre les secteurs sur les défis auxquels font face les femmes, tant sur le plan national et international dans le cadre du travail des Organisations Non Gouvernementales (ONG) sur ces questions; elles examineront les méthodes utilisées par ces organisations pour autonomiser les femmes et les jeunes filles à défendre leurs causes en mettant l’accent sur de nouvelles approches de sensibilisation, sur la collecte de fonds, le recrutement de bénévoles et la durabilité.



IH/ iciHaïti