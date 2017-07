iciHaïti - USA : Une haïtienne reçoit le Prix Héroïne inconnue de la «Duke University»





Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l'Étranger, présente ses plus vives félicitations à la jeune étudiante haïtienne, Glenda Dieuveille, qui a obtenu son doctorat en Droit en mai dernier , récipiendaire du « Prix Héroïne inconnue » de la prestigieuse « Duke University » aux États-Unis.



Cette distinction récompense chaque année une jeune femme ayant démontré un dévouement indéfectible à la promotion de la femme à l'Université Duke ou dans la communauté américaine en général et dont les efforts n'ont pas été formellement reconnus.



Glenda a été distinguée pour son initiative d'organiser une table ronde l'année dernière, afin d'offrir un espace aux étudiants noirs autour du thème « Qui pleure pour la fille noire ? » qui a réuni plus de 50 étudiants à un moment où des actes de violences policières étaient perpétrées contre la population noire bénéficiaient d'une large publicité dans les médias.



IH/ iciHaïti