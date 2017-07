iciHaïti - Jeux de la Francophonie : Départ raté en Tennis de table





Dans le cadre des VIIIe jeux de la Francophonie qui se déroule à Abidjan (Côte d’Ivoire) en Tennis de table, les deux pongistes haïtiens Paul Djouley et Aura Rodriguez ont mal commencé...



D'abord en double mixte, nos deux pongistes se sont inclinées de peu, contre l’équipe sénégalaise [3-2].



Par la suite Aura Rodriguez a été vaincu par une pongiste des Îles Maurice [3-0] alors que son collègue Paul Djouley s’est également incliné [0-3] face à l'Île Maurice.



Opposés à des adversaires plus fort et mieux préparés nos pongistes haïtiens se sont ensuite incliné [0-3] contre le Congo.



Nos deux représentants en Tennis de Table vont disputer mercredi un dernier match chacun en simple contre un adversaire à déterminer...



BF/ iciHaïti