iciHaïti - Technologie : 2ème Édition d'«Haiti Tech Award 2017»





Jeudi 27 juillet à l'hôtel Marriott, l’Association « Haitian Caribbean Information Technology » (HACARABTECH) organisera la 2ème Édition d'« Haïti Tech Award » en présence de centaines d'acteurs (personnalités et institutions) du secteur des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC)



A l'aube de l'ère de la numérisation, Haïti ne peut se permettre de rater cette énième révolution, par conséquent, les efforts tant qu'individuels que collectifs doivent être récompensé. Ce Prix a été institué pour honorer la contribution de certaines personnalités du secteur du numérique.



Lancée en 2016, « Haiti Tech Award » valorise les compétences dans les NTIC, récompense l'engagement des professionnels du secteur et sensibilise la population et l'État sur la nécessité d'investir dans le numérique.



Jeudi, c'est au cours d’une grande cérémonie, que plusieurs Prix seront décernés à des professionnels pour leur leadership éprouvé dans lentre autres dans les catégories : Chef d'entreprise technologique, leadership en éducation technologique, leadership en média numérique, leadership en télécommunication, leadership technologique en campagne électorale, leadership en législation technologique et blogueur technologique. D'autres distinctions spéciales seront attribuées à certaines institutions et personnalités.



Par ailleurs, des centaines d'acteurs du numérique haïtien pourront apprécier les avancées réalisées dans ce domaine émergent au pays et discuter des meilleures stratégies à adopter pour atteindre les résultats escomptés.



Notez que la Sénatrice Daphne Campbell (démocrate, district 38) qui représente la communauté de Little Haiti a Miami en Floride, participera à titre d'Invitée spéciale à cette cérémonie et recevra des Prix pour son leadership et son engagement dans la communauté internationale.



IH/ S/ iciHaïti