iciHaïti - Tourisme : La TNH signe un accord de partenariat avec «Haiti Tourism»





Gamall Jules Augustin, le Directeur Général de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) a signé un accord de partenariat avec Marlon Lindor, le producteur haïtien et fondateur de la page Facebook « Haiti Tourism »,



Cet accord qui vise à promouvoir une Image positive d’Haïti, donne à la TNH le droit de diffuser des émissions et programmes produits par « Haiti Tourism ».



Dans la perspective de Couverture Nationale, ces diffusions seront bientôt visible dans les communautés haïtiennes partout sur le territoire national. Au-delà de la diffusion à travers les 10 départements, cet accord va offrir également une audience dans la Caraïbe, notamment aux îles Turks and Caicos, aux Bahamas, à la Martinique mais aussi dans le monde entier, à travers la compagnie américaine de distribution de programmes télévision câblée, Comcast, avec lequel la TNH est actuellement en pourparler.



IH / iciHaïti