iciHaïti - Diaspora : Défilé Rara dans les rues de Montréal





Le Rara du Festival Haïti en Folie est de retour dans les rues de Montréal pour une 4e année. Venez participer à ce défilé carnavalesque et danser sur les rythmes du vaudou haïtien avec les groupes Rara Soley et Rara Jazz.



Ce défilé au son de la musique folklorique, des percussions et des tcha-tcha (maracas haïtiens), aux couleurs créoles des costumes traditionnels permet de faire découvrir diverses facettes de la culture haïtienne aux québécois d’origine haïtienne et à l’ensemble de la population. Le parcours du Rara vous amène jusqu’au Parc Lafontaine où les festivités continueront avec une foire artisanale et des spectacles en plein air.



On ne peut célébrer la culture haïtienne sans ce rituel auquel les haïtiens accordent tant d’importance. Le rara est un héritage de la riche histoire de lutte pour l’Indépendance haïtienne.



Vous êtes attendu en grand nombre samedi 29 juillet 2017 à 15h00.

Rassemblement Parc des Compagnon (coin des rues Mont-Royal et Cartier)



Admission gratuite pour tous



IH/ iciHaïti