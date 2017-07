iciHaïti - FLASH : «Koze sou Konpa», émission spéciale pour les 62 ans du Compas





Dans le cadre de la célébration des 62 ans du Compas, le Ministère de la Culture réalise une émission spéciale intitulée « Koze sou Konpa » autour du thème « La Musique Compas : Bilan, défis et perspectives ».



L'objectif de cette émission est d’initier des réflexions sur l’évolution de cette tendance musicale haïtienne avec quelques protagonistes du secteur, notamment les différents acteurs de la « Haitian Music Industry »



L’émission « Koze sou Konpa» sera diffusée, les 26, 27 et 28 juillet, sur différentes chaînes de Télévision de la Capitale et sur internet .



Ce programme constituera une documentation devant contribuer à faciliter la prise de décision pour le bien de la musique Compas.



IH/ iciHaïti