iciHaïti - Diaspora : Culture et histoire d'Haïti au Musée DuSable





Le Consulat d'Haïti à Chicago a été invité par le Musée DuSable à Chicago à présenter notre culture et notre histoire dans le cadre du programme NOBLE. Il s'agit d'un programme unique de mentorat d'été qui se développe sur le programme de l'année scolaire de NOBLE, « The Law & Your Community », et offre une visite hebdomadaire aux étudiants à DuSable. Au cours de chacune de ces visites, le musée invite le personnel du consulat de certains consulats représentant l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et les Caraïbes à venir rencontrer les enfants et leurs mentors, parler avec eux de leur pays, son histoire, son arts et sa culture uniques.



Marie Casimir a représenté le Consulat, partageant le lien entre l'histoire haïtienne et l'histoire afro-américaine, y compris le père fondateur de Chicago, Jean Baptiste Point-DuSable. Mme Casimir a également présenté les riches célébrations et rassemblements de la communauté haïtiano-américaine à Chicago.



En savoir plus sur le Musée DuSable :

Le musée DuSable d'histoire afro-américaine est consacré à l'étude et à la conservation de l'histoire, de la culture et de l'art afro-américains. Le musée DuSable a été affrété le 16 février 1961. Ses origines comme le « Ebony Museum of Negro History and Art » ont commencé dans le travail de Margaret et Charles Burroughs pour corriger l'omission perçue de l'histoire et de la culture noires dans l'établissement d'éducation. Le musée était situé à l'origine au rez-de-chaussée de la maison des Burroughs à 3806 S. Michigan Avenue. En 1968, le musée a été rebaptisé « Jean Baptiste Point Du Sable », un commerçant de fourrures haïtien et le premier Colon permanent américain non-natif à Chicago.



En savoir plus sur Jean Baptiste Point-DuSable : www.frontenac-ameriques.org/histoire-et-memoire/article/un-franco-haitien-fondateur-de



IH/ iciHaïti