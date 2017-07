iciHaïti - Football féminin U-20 : Résumé du match Haïti - Cuba





La Sélection haïtienne féminine des moins de vingt ans, s'est brillamment qualifiée pour le prochain tour qualificatif de la CONCACAF U-20, pour la coupe du Monde de football de la Fifa, France 2018, qui se jouera à Trinidad en janvier 2018, en remportant la victoire dimanche soir contre l’équipe cubaine [3-1] au Stade National Sylvio Cator http://www.haitilibre.com/article-21604-haiti-foot-feminin-u-20-cuba-vaincu-par-nos-grenadieres-[3-1].html



Si nos jeunes Grenadières ont été les premières à déclencher les hostilités, ce sont les cubaines qui ont ouvert le score avec un tir de Lilian Perez (11') profitant d'une erreur d'appréciation du dernier rempart haïtien Daphney Auguste, qui a encaissée son seul et unique but de la compétition, alors que Nérilia Mondésir a butté en vain à trois reprises sur une excellente gardienne cubaine...



Fouettées dans leur orgueil les protégées du duo Kowski Sainvil / Marc Ogé ont multipliée les attaques et ont finalement rétabli l'équilibre grâce à un tir de leur capitaine Nérilia Mondésir (27') avant d'offrir sur un plateau d'or la passe décisive à Sherly Jeudi pour le but de ( 2-1) juste avant la pause (44').



Au retour des vestiaires, nos jeunes Grenadières sont partit à l'assaut de la surface adverse et notre Star Nérilia, allait inscrire le but du KO à la 51' pour prendre seule les commandes du classement des meilleurs butteurs du tournoi.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21604-haiti-foot-feminin-u-20-cuba-vaincu-par-nos-grenadieres-[3-1].html

http://www.haitilibre.com/article-21576-haiti-football-feminin-u-20-les-grenadieres-sans-pitie-pulverisent-anguilla-[16-0].html puis [7-0]

http://www.haitilibre.com/article-21594-haiti-actualite-zapping.html



BF/ iciHaïti