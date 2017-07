iciHaïti - Jeux de la francophonie : Nos artistes en quête de médailles





Une importante délégation d’haïtiens séjourne à Abidjan (Côte-d'Ivoire), depuis le 21 juillet, pour participer aux VIIIe Jeux de la Francophonie qui se déroulent jusqu’au 30 juillet prochain http://www.haitilibre.com/article-21591-haiti-sports-28-sportifs-haitiens-aux-viiie-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017.html



Dans le volet Culturel de ces Jeux, Haïti est présente notamment dans les catégories : de la danse Hip-Hop avec le groupe UNISTEP ; de la Peinture avec Darthon Jabouin ; de la Sculpture avec Yvens Orélien ; des Marionnettes géantes avec Makendy et Steeve Marcéus et de la Photographie avec Tara E. Levros.



Les œuvres de Yvens Orélien (Sculpteur), Tara E. Levros (Photographe) et Darthon Jabouin (Peintre) sont déjà exposées au Musée des Civilisations. Ces artistes ont été soumis, dimanche à des exercices pratiques relatifs à leurs domaines respectifs. Le groupe de danse Hip-Hop UNISTEP et les marionnettistes en compétition mardi.



Ces artistes sont encadrés par des délégués du Ministère de la Culture Stéphanie Saint-Louis, Alix Toussaint et Jeff Lefèvre.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-21605-icihaiti-jeux-de-la-francophonie-depart-rate-en-tennis-de-table.html

http://www.haitilibre.com/article-21591-haiti-sports-28-sportifs-haitiens-aux-viiie-jeux-de-la-francophonie-abidjan-2017.html



IH/ iciHaïti