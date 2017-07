iciHaïti - Diaspora invitation : Le Ministre de la justice prochainement à Montréal





Le Consulat Général d'Haïti à Montréal, en partenariat avec la plateforme KOLEG, a le plaisir de vous inviter à une importante rencontre avec Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'Haïti, qui aura lieu le jeudi 3 août 2017 de 18h00 à 20h00 au local de la Mission, situé au 300, rue Léo-Pariseau, Montréal, QC H2X 4C1 dans le cadre de sa tournée officielle au Québec.



Le Consulat croit que cette rencontre offre l’opportunité à la communauté de s’informer sur les mesures prises par le Gouvernement pour attirer des investissements étrangers en Haïti ainsi que des dispositions du Ministère de la Justice pour apporter une solution au problème foncier dont sont victimes beaucoup de compatriotes de la diaspora de Montréal.



Le Consulat Général d'Haïti à Montréal vous remercie d'avance de votre présence à ce grand rendez-vous.



Pour plus amples informations et pour réservation : appelez au (514) 499-1919 poste 223



IH/ iciHaïti