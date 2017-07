iciHaïti - Sécurité : Haïti a voté le traité sur l’Interdiction des armes nucléaires





Le 7 Juillet, à l’initiative de l’Autriche, du Brésil, du Mexique, de l’Afrique du Sud, de la Suède, de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande 122 pays ont adopté le texte du Traité des Nations Unies sur l'Interdiction des Armes Nucléaires, y compris Haïti.



Ces pays ont compris le sens humanitaire de l'initiative et ont participé activement à la conférence de négociation avec un esprit constructif et de responsabilité, en vue de combler un vide juridique inacceptable dans le domaine du désarmement.



Toutefois, aucun des 6 pays déclarés détenteurs de l’armes nucléaire : États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Chine et Inde, auxquels s’ajoutent les États non déclarés : Pakistan, Israël et la Corée du Nord n’a signé ce traité lui donnant par leurs absences, une portée purement symbolique, puisqu’il ce traité ne s’applique qu’aux pays signataires et ne supprimera pas l’arsenal de destruction massive de quelques 15,000 ogives nucléaires qui laisse peser une menace sur notre civilisation.



IH/ iciHaïti