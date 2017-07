iciHaïti - FLASH : Livraison de passeport, ouvertures exceptionnelles





Le Bureau de Communication du Ministère de l'Intérieur informe le public en général et les demandeurs de passeports en particulier que les Services de livraison de passeports des Centres de Réception et de Livraison de Documents d'Identité (CRLDI) de Pétion-Ville, Tabarre, Delmas 31, rue Lamarre (Centre-ville), ainsi que de la Direction de l’Immigration et de la Migration (DIE) centrale, à Lalue, seront ouverts exceptionnellement ce samedi 29 juillet 2017, de 9h00 du matin à 2h00 de l'après-midi, pour délivrer des passeports.



Note : Seules les personnes munies de leur fiche de réception avec des dates de livraison antérieures au 29 juillet seront habilités à entrer dans les bâtiments des CRLDI concernés par cette mesure.



Important : Ces ouvertures ne concernent que la livraison des passeports. Les demandes et autres cas ne seront pas reçus ce samedi.



IH/ iciHaïti