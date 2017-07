iciHaïti - Cap-Haïtien : Travaux de réhabilitation au Parc Saint Victor





Mercredi, suite à sa rencontre du 15 juillet dernier avec les représentants des différents clubs de football de première division du département Nord autour des divers obstacles au développement du Football local, http://www.haitilibre.com/article-21539-haiti-politique-la-senatrice-etienne-s-implique-dans-le-football.html la Sénatrice du Nord, Dieudonne Luma Étienne, en présence d’autorités du département et de dirigeants des clubs de Football de la région, a participé à une rencontre avec Yves Jean-Bart alias « Dadou » le Président de la Fédération Haïtienne de Football



Dans la soirée lors d’une seconde réunion sur les mises en places structurelles permettant aux différents clubs de mieux se situer avant le début de la série de Clôture du championnat D1, il a été décidé que des travaux de rénovation seront réalisés au Parc Saint Victor. La pelouse sera réaménagée et parallèlement les infrsatructure seront rénonvé pour parfaire la qualité du service du Parc Saint Victor.



Les dirigeants des clubs et les autorités ont salué la vision progressiste de la Sénatrice Étienne qu’il supporte et encourage pleinement dans ses démarches qui tendent à développer le sport dans la région Nord, le football en particulier.



BF/ iciHaïti