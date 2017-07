iciHaïti - Sécurité : Catastrophe évitée à Delmas 75





Le Bureau du Secrétaire d'État à la Sécurité Publique informe la population qu'une fuite de gaz propane a été détecté jeudi au niveau d'une station service à Delmas 75. Compte tenu de la volatilité de ce gaz des Sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.



La Direction de la Protection Civile (DPC) informe que l'intervention des Sapeurs-pompiers [...] vendredi matin, a permis d'écarter la menace d’explosion et d'incendie. La panne mécanique à l’origine de la fuite a été réparée et tout est rentrée dans l'ordre « Des prélèvement ont été réalisés en 4 points différents dans un rayon de 15 mètres et n’ont pas révélé de trace de gaz résiduelle » a précisé la DPC.



IH/ iciHaïti