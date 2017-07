iciHaïti - Social : 1ère Édition du «Rallye Frontière Libre 2017»





La 1ère Édition du « Rallye Frontière Libre 2017 » (28 au 30 juillet) comprenant une douzaine de véhicules, partira de Port-au-Prince pour se rendra à Dajabón en République Dominicaine, en passant par Mirebalais, Cap-Haïtien, la route internationale et Elias Piña.



L’objectif de l'événement est surtout d’attirer l’attention sur les haïtiens qui vivent pauvrement dans les zones isolées du pays mais également sur ceux qui vivent dans les zones frontalières. Le convoi du rallye fera des pauses régulières pour permettre aux participants de visiter des sites, incluant différents points frontaliers.



De plus, une soirée binationale spéciale est prévue ce samedi 29 juillet, organisée conjointement organisée avec la « Casa Latina » et « Roldan Teatro popular » une compagnie de danse dominicaine en prélude à la journée de l'amitié entre les deux pays. Le chanteur dominicain Alex Montero s’y produira ainsi qu’un DJ haïtien, qui fera danser le public au rythme du Compas indique Mediacom, entreprise initiatrice de ce Rallye.



IH/ iciHaïti