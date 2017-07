iciHaïti - Sciences : Pierre Merolien Lovens lauréat du Programme Hubert Humphrey





L’ingénieur haïtien Pierre Merolien Lovens a été sélectionné au programme Hubert Humphrey pour poursuivre des recherches en ingénierie de télécommunications durant une année à l’Université de Californie à Davis aux États-Unis.



Pierre Merolien Lovens a donné une conférence le 25 juillet dernier sur le thème « Technology Policy in Haiti: A look to the future » (Politique Technologique en Haiti : Un regard sur l’avenir), étonnant son auditoire sur l’évolution des télécommunications en Haiti.



Pour en savoir plus sur le programme « Humphrey Fellowship » visitez : ht.usembassy.gov/education-culture/academic-professional-exchanges/



IH/ iciHaïti