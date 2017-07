iciHaïti - Politique : Le Ministre de l’Éducation honoré





Dimanche Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation qui a pris part à la clôture du Colloque de 3 jours qui s’est tenu à l’hôtel La Cretonne, aux Cayes, sur l'Université et le développement territorial http://www.haitilibre.com/article-21666-haiti-politique-colloque-sur-l-universite-et-le-developpement-territorial.html a salué l'initiative et remercié le réseau Université Publique en Région (UPR) et tous les participants pour avoir initié des réflexions profondes sur un sujet, dit-il, assez profonds et qui mérite une attention constante et soutenue.



Organisateurs et participants ont exprimé leur satisfaction pour la qualité des échanges et le bon déroulement du Colloque qui a bénéficié du support de l’Unesco et de plusieurs experts des universités d’Haïti, du Canada, de la France, de la Caraïbe et des États-Unis.



Présentant la synthèse des activités, un participant au Colloque a estimé que les résultats attendus des échanges sur des thèmes tels que la Recherche et développement territorial, Université et développement territorial, professionnalisation supérieure et développement territorial, TIC et décentralisation de l’enseignement supérieur, financement du développement territorial ont été respectés.



À noter qu'au cours de la cérémonie, des plaques honneur et mérite ont été remises à quelques personnalités, notamment au Ministre Cadet et au Chargé du dossier des UPR au cabinet du Ministre, Narcisse Fièvre.



