iciHaïti - Tourisme : La Côte des Arcadins, un paradis à découvrir...





Longue étendue de plages de sable blanc, la Cote des Arcadins est située à seulement 45 minutes au Nord de Port-au-Prince par la Route Nationale #1. On y trouve une plage publique pour les visiteurs à un tarif raisonnable. Pour quelques dollars de plus, vous pouvez accéder à un ensemble d’hôtels privés et de stations balnéaires qui offrent de nombreux services, une cuisine créole raffinée et des piscines d’eau douce.



Du poisson et des fruits de mer fraîchement pêchés sont disponibles le long des plages de la Côte des Arcadins. Vous pouvez en acheter directement des pêcheurs et surtout n’oubliez pas d’essayer la sauce pimentée au citron (Pikliz) avec votre plat de lambi grillé.



Sur la Côte des Arcadins la mer est le plus souvent tranquille et transparente, donc favorable à la plongée en apnée et aux sports nautiques. Il est important de rappeler que généralement plages et piscines ne sont pas surveillées par des maîtres-nageur.



La Côte des Arcadins est un rendez-vous incontournable pour les touristes qui recherchent le soleil. Pour ceux qui veulent explorer des sites touristiques, partez à la découverte des forts avoisinants ou tournez-vous vers certaines excursions des villages alentours.



