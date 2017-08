iciHaïti - Foot féminin U-17 : Des Grenadières exceptionnelles





L'Académie Camp-Nou de la Fédération Haitienne de Football (FHF) a brillé à Minnesota en remportant la catégorie U-17 de La USA CUP 2017 après avoir balayé tout le monde sur son passage. De retour au pays, une satisfaction légitime brillait sur les visages de nos jeunes Grenadières, qui viennent de faire la démonstration que tout passe par le travail et c'est avec honneur et mérite qu'elles ont représenté Haïti et l'académie..



Les 18, 20 et 22 octobre 2017, au Stade national Sylvio Cator à Port-au-Prince, à l'occasion du Championnat de la Caraïbe, les supporters, fans et amoureux du sports roi, sont tous invité à venir voir nos jeunes Grenadières pour la première fois dans un tournoi international pour apporter votre soutien et leur permettre d'écrire une nouvelle belle page de l'histoire du football haïtien.



9 matches joués pour autant de victoires, 33 buts marqués, 3 encaissés et un titre de Championne dans la USA CUP 2017, les matchs d’octobre s’annoncent prometteurs...



BF/ iciHaïti