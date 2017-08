iciHaïti - Tourisme : Anse à Veau, une commune à découvrir





Le charme des Nippes, le plus jeune département d'Haïti n'est plus à démontrer. C'est le cas d'une commune comme l'Anse-à-Veau, véritable destination touristique où l'on qui ne manque pas d'attraits touristiques à visiter comme entre autres :



- La maison de l'ancien Président d’Haïti Philippe Sudre Dartiguenave (27e Président de la République d'Haïti de 1915 à 1922) ;

- Le Mausolée de l'ancien Général de l'armée de l'indépendance, Étienne Alexandre Gérin ;

- Le Saut du Baril ; http://www.icihaiti.com/article-21665-icihaiti-tourisme-vers-l-amenagement-du-site-du-saut-du-baril-anse-a-veau.html

- La grotte des hirondelles ;

- Les vestiges de l'habitation Fabre Geffrard.



Le Ministère du Tourisme a dépêché une équipe, dans l'objectif double de constater l'état des lieux et promouvoir la campagne « Zafe touris se zafe tout moun » A cet effet, une rencontre a été tenue, le 30 juillet dernier entre les cadres du MDT et les responsables de la mairie de la ville dont le Maire Jean Foucher. Les opérateurs de la commune et le propriétaire de l'unique hôtel de la zone et son équipe ont également reçu la visite de la délégation du Ministère.



