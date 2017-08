iciHaïti - Justice : Prison Civile des Femmes de Cabaret, urgence d'agir





Une délégation de l'Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH) s'est rendue à la Prison Civile des Femmes de Cabaret pour évaluer les conditions de détention des femmes et des filles et adresser les recommandations nécessaires.



Ce Centre de détention accueille 231 femmes dont une trentaine de mineurs et un nourrisson d'environ 3 mois. 40 de ces prisonnières ont été jugées et sont en train de purger leurs peines. les 191 autres femmes sont en attente de jugement dont plusieurs détenues depuis trop longtemps sans pouvoir comparaitre.



Sur le plan hygiénique, des efforts sont nécessaires pour permettre à ces femmes et filles en détention d'avoir accès à certains produits sanitaires essentiels (serviettes hygiéniques, savons pour la lessive et pour le bain, papiers hygiéniques etc...)



L’ICDH recommande aux autorités judiciaires de réduire le nombre de femmes et filles en détention préventive prolongée sur la base d'un programme d'assistance légale .



Notez que grâce ay soutien de l 'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), l’ICDH a put distribuer des kits d'hygiène aux 231 femmes et filles en détention.



IH/ iciHaïti