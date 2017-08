iciHaïti - RD : Le bureau des migrations rejette les allégations du Sénat Evalière Beauplan





William Charpentier , le Coordonnateur du Bureau national dominicain des migrations et des réfugiés, a rejeté les allégations du Sénateur Evalière Beauplan, Président de la Commission des relations étrangères du Sénat haïtien, qui affirme que les haïtiens rapatriés en République Dominicaine subissent des abus et des mauvais traitements...



William Charpentier reconnait que dans le cadre du processus d'expulsion, quelques cas d'abus lui ont été rapporté, mais qu’ils s’agit de cas isolés peu répandus en République Dominicaine.



Il estime que le Sénateur Beauplan avec ses déclarations, ne dit pas la vérité en laissant croire qu’il pourrait s’agir d’une pratique généralisée. Charpentier considère que ces propos politiques peuvent inciter des citoyens haïtiens à provoquer des désordres sociaux pour protester contre les abus et mauvais traitements présumés que recevraient leurs compatriotes et attiser la haine contre les dominicains.



Pour le Coordonnateur du Bureau national dominicain des migrations et des réfugiés, ce type de déclarations ne contribuent en rien aux bonnes relations entre les deux Nations qui partagent la même île.



IH/ iciHaïti