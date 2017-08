iciHaïti - Tourisme : Première édition du Festival de la Gonâve





Le weekend dernier, Colombe Emilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme, accompagnée de Micalerme Pierre, Député de la Commune d'Anse-à-Galets et Président de la Commission Tourisme et Industries Créatives et de l'ensemble des élus locaux se sont rendus à la pointe Ouest en vue de lancer et de participer à la première Édition du Festival de la Gonâve.



Le festival de la Gonâve a été une opportunité pour sensibiliser la population à la cause du Tourisme comme moteur du développement économique. Qu'il s'agisse des étalagistes, de l'informel ou des opérateurs conventionnels, tous participent comme acteurs du tourisme et du développement.



La Ministre du Tourisme est convaincu que L'île de la Gonâve est propice à la pratique et au développement des sports et loisirs nautiques et aquatiques.



La Ministre Menos en a profité pour discuter avec les élus des aménagements possibles et/ou nécessaires en vue d'attirer plus de touristes vers l'île de la Gonâve, d'une part et d'autre part initier le développement de l'île. Elle a annoncé le lancement prochain d’une série d’études devant conduire à l'aménagement touristique de l'île de la Gonâve.



IH/ iciHaïti