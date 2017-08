iciHaïti - Économie : La RD veut tripler ses exportations vers Haïti





Miguel Vargas Maldonado, le Ministre des Affaires Étrangères a déclaré que la République dominicaine pourrait tripler le niveau de ses exportations actuelles avec Haïti.



Vargas Maldonado a dit que les autorités dominicaines font de grands efforts pour avoir de bonnes relations avec Haïti et qu’il ne faut pas voir seulement les difficultés mais aussi les opportunités qui se présente parce que le commerce progresse, déclarant « Je suis certain qu'au niveau des échanges commerciaux, nous allons tripler la quantité d'exportation que nous avons actuellement avec Haïti, ce qui profitera aux producteurs nationaux et aux citoyens haïtiens qui auront ainsi des produits encore moins chers ».



SL/ iciHaïti