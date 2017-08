iciHaïti - USA : Lancement de l'étape d'exécution des projets du concours «Perspectives-Jeunesse»





Vendredi 4 août à l'Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, aura lieu le lancement officiel de l'étape d'exécution des projets retenus dans le cadre du concours de projets de développement « Perspectives-Jeunesse » lancé en mars dernier http://www.haitilibre.com/article-20455-haiti-avis-lancement-du-concours-de-projets-perspectives-jeunesse.html



Rappelons que ce concours de projets est destiné aux étudiants finissants d'université dans les domaines de la Santé, de l'Éducation, de l'Environnement, de la Bonne Gouvernance Politique et de la Technologie.



L'objectif du concours est d'aider les jeunes à participer activement au développement de leur communauté et résoudre le problème du chômage par la création de leurs propres entreprises à travers l'élaboration de projets de développement et la recherche de financement.



5 projets ont été sélectionnés par un jury. Chaque gagnant recevra la somme de 2.000 dollars américains avec un accompagnement pendant un an en vue de la réalisation de son projet.



Notez que le concours «Perspectives-Jeunesse» est financé par l'Ambassade des Etats-Unis et réalisé en collaboration avec « Diagnostik Group » et le Groupe Haïtien de Recherche, d'Innovation et de Créativité (GRICH).



IH/ iciHaïti