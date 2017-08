iciHaïti - Tourisme : Rencontre préparatoire du 32e Congrès international des barreaux





Une réunion avec les représentants de plusieurs entités dont le Ministère du Tourisme, les Mairies de Port-au-Prince, Delmas et de Pétion-ville, et l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince autour de la poursuite des préparatifs du 32e Congrès des barreaux de tradition juridique commune qui se tiendra en Haïti du 3 au 6 décembre 2017 prochain et qui réunira environ un millier de professionnels du Droit, du monde entier.



Un événement à portée touristique auquel le Ministère du tourisme, apporte pleinement son soutien, de concert avec les mairies de la zone métropolitaine.



Le secteur du tourisme d'affaires avec ses importantes retombées économiques (congrès et conventions d'entreprise, salons, expositions, foires, séminaires etc...) se développe de façon rapide et le Ministère du tourisme, apporte pleinement son soutien à ce prochain Congrès de concert avec les mairies de la zone métropolitaine.

Participait à cette réunion préparatoire :



Émilie Jessy Menos (Ministre du Tourisme) ;



Lucie Carmel Paul-Austin (Chef de Cabinet de la Ministre Menos) ;



Me Stanley Gaston, (Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince) ;



Me Monferrier Dorval (Président du Comité d'organisation) ;



Anne René Louis (Directrice Générale de la Mairie de Port-au-Prince) ;



Roxane Ledan (Directrice Culturelle à la Mairie de PAP) ;



Dominique Saint-Roc (Maire de Pétion-Ville) ;



Rose Trinita Louis (Mairesse adjointe de la commune de Delmas).



