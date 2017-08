iciHaïti - Cayes : Début de travaux de restauration de l'Institut de Formation Hôtelière





Colombe Emilie Jessy Menos la Ministre du Tourisme, accompagnée du Représentant de l'Association Touristique d'Haïti (ATH) et du Représentant de la Fondation HAVEN a visité les infrastructures de l'Institut de Formation Hôtelière et Touristique (IFORT) des Cayes en vue de leurs restaurations dans le cadre de la Caravane du Changement.



La Ministre a également effectué une visite d’évaluation à Gelée quelques semaines avant le traditionnel Festival organisé le 15 août de chaque année.



Des jeunes faisant partie d'une équipe du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT) à travers le programme « Jele Zewo Fatra » de lutte contre l'insalubrité et les dépôts d'immondices sur la plage de Gelée, ont également rencontré la Ministre Menos. Une possibilité de jumelage de la campagne de sensibilisation « Zafe touris se zafe tout moun » avec cette équipe de jeunes a été discutée et envisagée.



IH/ iciHaïti