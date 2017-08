iciHaïti - Diaspora : Haïti pleure le départ du professeur Maximilien Laroche





Maximilien Laroche, originaire du Cap-Haïtien, vivant au Québec depuis 1960, chercheur et professeur de littérature comparée, est décédé à l'âge de 80 ans au Québec à l'Hôpital St-Sacrement.



Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens vivant à l'Étranger s'incline devant sa dépouille mortelle tandis qu'elle salue son entrée dans le panthéon littéraire et artistique national.



« La disparition regrettable de cet éminent homme de lettres de la diaspora met en lumière une vie de labeur et de réussite, source d'inspiration pour Haïtiens d'ailleurs et d'ici. Le professeur Laroche, émigré au Canada en 1960, avait charnellement aimé Haïti au point d'en faire la principale référence identitaire et culturelle de sa brillante carrière d'écrivain et de professeur à l'Université de Laval (Québec).



Le départ de Maximilien Laroche vient, et c'est dommage, assombrir un peu plus le ciel d'Haïti qui regarde, impuissant, s'éclipser, ces derniers temps, nombre de ses plus scintillantes étoiles.



Le Ministre Auguste, au nom du Gouvernement, présente ses condoléances émues à tous ceux que cette disparition afflige. »



Le service religieux sera célébré le samedi 12 août 2017 à 14 heures à l’église St-Charles Garnier, 1215, avenue du Chanoine-Morel, Québec (Québec) G1S 4B1.



La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13 heures (une heure avant la cérémonie). Une réception suivra la cérémonie.



Les cendres seront placées dans le columbarium du Complexe funéraire Maison Gomin, 2026, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1V 2K8.



