iciHaïti - Environnement : La Protection Civile s’investit dans le nettoyage de Port-au-Prince

Mercredi, la Direction Communale de la Protection Civile de Port-au-Prince, a procédé à une vaste opération de nettoyage dans l’aire du Champ-de-Mars.



Plusieurs mètres cubes d’ordures ont été enlevées afin de permettre aux périmètres immédiats des places publiques du Champ-de-Mars de retrouver leur attractivité et leur vocation de bien-être et de détente. Des arbustes ont été mis en terre pour offrir à l’avenir des espaces ombragés et fleuris le long des trottoirs.



Des pneus usagés entourant les arbustes ont été peints de différentes couleurs ainsi que les murets de la place de la rue Maguy offrant ainsi un résultat pittoresque.



Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la dynamique de la Mairie d’avoir une commune propre et attrayante.



