iciHaïti - Diaspora : Suze Youance reçoit la médaille Sir Casimir Gzowski





Détentrice d’un diplôme de doctorat en génie de la construction, Suze Youance a effectué la plus grande partie de son parcours académique en Haïti. Du collège Marie-Anne à la Faculté des Sciences (FDS) de l'Inaghei-Université d'État d'Haiti (UEH), elle a décroché une licence en génie civile. En 2006, elle immigre au Canada et poursuit ses études de maîtrise à l’École de Technologie Supérieure. Grâce à ses travaux portant sur les conséquences des séismes sur les bâtiments des hôpitaux, elle a récemment obtenu la médaille Sir Casimir Gzowski 2016.



L’Ambassade du Canada en Haïti profite de cette occasion pour féliciter l’haïtienne Suze Youance, récipiendaire du Prix le plus ancien décerné au Canada dans le domaine du génie.



IH / iciHaïti