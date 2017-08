iciHaiti - Social : Le couple présidentiel reçoit les écoliers bénéficiaires des emplois d’Été de la TNH





À l’invitation de la Première Dame Martine Moïse, les dix écoliers bénéficiaires des emplois d’été de la TNH ont été reçus cette semaine au Palais national par le couple présidentiel.



Ces élèves ont eu l’opportunité de visiter les lieux et de s’entretenir avec le Chef de l’Etat et son épouse où ils ont pu exprimer leur satisfaction de cette fructueuse et enrichissante expérience professionnelle que leur a permis de faire la TNH.



Rappelons que les écoliers ont reçu au début de la semaine, leur première paie de l'administration de la TNH, dans le cadre de ces emplois vacataires et ils continuent leur aventure pour un mois de travail additionnel, avant la rentrée scolaire.



IH/ iciHaïti