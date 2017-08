iciHaïti - Cour de Cassation : Le processus de recrutement n’en fini pas





Suite à l’appel à candidatures, lancée en février dernier par le Sénat http://www.haitilibre.com/article-20226-haiti-flash-le-senat-lance-un-appel-a-candidatures.html 32 personnalités du monde judiciaire ont postulé pour les 6 sièges vacants.



Après analyse des dossiers des candidats et des enquêtes de proximité, 17 candidats ont été rejetés.



Les 15 candidats restants, ont passé leur oral devant le Sénat, devant faire preuve de leurs connaissances et expliqué le rôle qu’ils entendaient jouer à la plus haute cour de justice du pays.



À la suite de cet exercice les sénateurs ont éliminé encore 3 candidats et ne dispose plus que d’une liste de 11 noms, alors qu’il doit remettre à l’Exécutif une liste de 18 noms (un choix de 3 candidats par siège).



Aussi, 6 mois après le début du processus, le Sénat s’apprête à lancer sous peu un nouvel appel à candidatures afin de choisir 7 autres candidats devant porter la liste à 18 pour les 6 sièges vacants....



À suivre...



IH/ S/ iciHaïti