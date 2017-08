iciHaïti - Société : Un haïtien finaliste à la 2ème édition des Prix Jeunesse 3535





L’Association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’École Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) vient d’annoncer à Abidjan les lauréats de la 2ème édition des Prix Jeunesse 3535 qui récompensent 35 jeunes francophones inspirants, âgés de 18 à 35 ans, qui ont à leur actif des réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.



La cérémonie de récompense se déroulera le 16 Septembre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire en présence des décideurs du monde francophone pour dévoiler le Super Prix du Jeune Francophone de l’Année et pour remettre un trophée à chaque Lauréat. Cet évènement sera précédé le 15 Septembre de « la Nuit Francophone de l’Inspiration » un évènement où plusieurs lauréats viendront parler de leurs parcours et de leurs réalisations d’avec le grand public.



Parmi les 35 jeunes personnalités lauréates il y a un haïtien, Michel Joseph 29 ans, Il a commencé dans le métier de journaliste en 2010 et est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs reporters en Haïti «. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur la population haïtienne.



IH/ iciHaïti