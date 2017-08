iciHaïti - Éducation : Échec scolaire, des enseignants sous qualifiés...





Conscient de l’importance de l’échec scolaire causé par un manque de qualification des enseignants, le Gouvernement via le Ministère de l’Éducation National a élaboré un document de cadrage de politique de formation des enseignants et des personnels d’encadrement qui a été finalisé lors d’un atelier de 3 jours qui a pris fin vendredi 4 août auquel participait une quarantaine de personnes : directeurs départementaux d’éducation, directeurs techniques, de membres du cabinet du ministre et plusieurs cadres du Ministère.



Intervenants et participants à cet atelier sont unanimes à avoir reconnu que l’école haïtienne est en crise. Elle produit des individus inadaptés avec une formation au rabais.



Rood Karll Fleurent, responsable de la Direction de formation et du perfectionnement (DFP) a reconnu que l’un des problèmes majeurs du système éducatif est la sous-qualification des enseignants.



Mme Daniela Bruni de l’UNESCO en Haïti, a insisté pour qu’une éducation de qualité dispensée par des enseignants qualifiés soit le droit de tous sans distinction, insistant sur la nécessité d’ici à 2030 que le nombre d’enseignants qualifiés augmente notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation des enseignants.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-21736-haiti-flash-resultats-complets-du-bac-2016-2017-pour-les-10-departements-et-par-eleve.html



IH/ iciHaïti