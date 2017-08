iciHaïti - Économie : Perspective de croissance en Haïti





Dans ses dernières notes sur la politique monétaire, la Banque de la République d’Haïti (BRH) estime que les perspectives de croissance économique pour la fin de l’exercice dépendront en grande partie des résultats qui seront obtenus par le secteur agricole après la campagne de printemps. Ces derniers seront influencés par le soutien important accordé par le gouvernement à travers des investissements publics, principalement dans la réfection des infrastructures, dans les régions de l’Artibonite et du Sud. Ces perspectives dépendront aussi du comportement du taux de change dans les prochains mois et de la poursuite ou non d’un certain retard dans la transmission de l’appréciation de la gourde vers l’évolution de l’inflation.



La BRH demeurera toutefois attachée à sa mission de maintien de la valeur externe et interne de la monnaie nationale en prenant les mesures nécessaires en vue de réduire la volatilité du taux de change et son impact sur le niveau des prix. De plus, les autorités monétaires continueront de maintenir une posture de stimulation de la croissance économique durable à travers des mécanismes financiers incitatifs visant à favoriser l’octroi de financements viables à des secteurs productifs.



À terme, les efforts de la Banque Centrale, en cohérence avec le cadre de politiques publiques défini par les autorités gouvernementales, tant en termes de stabilisation du cadre macroéconomique que de dynamisation des secteurs à haute valeur ajoutée visent à créer les conditions propices pour une prompte redynamisation de l’économie.



IH/ iciHaïti