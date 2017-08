iciHaïti - Diaspora : La Ministre Auguste inaugure l’arche d’entrée de la commune de Marigot





Lors de la célébration de la fête patronale de Saint Dominique à Marigot, Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger, aux cotés du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, a participé à l’inauguration de l’arche construit à l’entrée de la commune de Marigot.



Cet arche a été financé par l’Association Patriotique pour le Développement de Marigot (APDM), une organisation regroupant des haïtiens originaires de Marigot résidant en France et en Amérique du Nord.



Le Premier Ministre Lafontant, qui a félicité les membres de l’APDM pour cette initiative, en a profité pour rappeler que le Gouvernement travaillait pour que les conditions sécuritaires et les services offerts dans les institutions publiques favorisent le retour ou les liens avec beaucoup plus de compatriotes de l’extérieur



La Ministre Auguste, a insisté sur les efforts de son Ministère pour que les membres de la diaspora désireux d’aider au développement de leur communauté d’origine n’agissent pas de manière isolée, mais inscrivent leurs actions dans le cadre des plans de développement des communes,



Darson Sudzer Penn, Président de l’APDM, résidant à Boston, ému par l’intérêt porté par le Premier Ministre et la Ministre a dit attendre du MHAVE tout l’encadrement pouvant aider son Association à mieux servir la commune de Marigot.



IH/ iciHaïti