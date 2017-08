iciHaïti - Politique : Grands dossiers de l'heure, réunion du cabinet du PM





Lundi, Joseph E. Guillaume, le Directeur de cabinet du Premier Ministre a présidé la rencontre hebdomadaire du cabinet au cours de laquelle les membres ont pris plusieurs engagements.



Ces engagements ont porté entre autres sur le développement de la zone frontalière haitiano-dominicaine et sur la situation prévalant dans les communes de Belladère http://www.haitilibre.com/article-21626-haiti-politique-fin-du-conflit-frontalier-a-belladere-elias-pina.html de Ouanaminthe http://www.haitilibre.com/article-21726-haiti-sante-relance-du-projet-d-hopital-communautaire-de-reference-a-ouanaminthe.html et d'Anse-à-Pitre http://www.haitilibre.com/article-21364-haiti-rd-apres-plus-de-200-000-retours-premier-centre-d-accueil-des-haitiens.html



Il a également été question de la situation de nos compatriotes vivant avec le TPS aux États-Unis et qui traversent illégalement ces derniers temps la frontière américano-canadienne pour demander l’asile au Québec... http://www.haitilibre.com/article-21748-haiti-montreal-pres-de-2-400-haitiens-demandeurs-d-asile-le-ceci-appelle-a-l-aide.html http://www.haitilibre.com/article-21717-haiti-flash-vagues-de-refugies-haitiens-sans-precedent-au-quebec.html



Enfin les membres du cabinet ont discuté d’un ensemble de mesures que le Gouvernement devrait adopter pour la prochaine rentrée scolaire 2017-2018 http://www.haitilibre.com/article-21740-haiti-politique-les-livres-scolaires-subventionnes-toujours-pas-disponible.html



IH/ iciHaïti