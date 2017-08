iciHaïti - Diaspora : Le MHAVE exploite l'opportunité des fêtes patronales





Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens vivant à l’Étranger (MHAVE), d'une stratégie de création et de renforcement des relations entre le ministère et les haïtiens de la diaspora, s'est rendu à Marigot dans le cadre de la fête du Saint patron de la commune : Saint Dominique http://www.icihaiti.com/article-21747-icihaiti-diaspora-la-ministre-auguste-inaugure-l-arche-d-entree-de-la-commune-de-marigot.html La ministre veut exploiter au mieux la période des fêtes champêtres, grande attraction pour beaucoup d’haïtiens vivant hors du territoire national, pour se rapprocher d'eux et les informer sur la Mission de son Ministère.



La Ministre Auguste a pris part, aux cotés du Premier Ministre, de plusieurs de ses collègues, de parlementaires et d’autorités locales à la célébration eucharistique en l’Église Saint Dominique.



A l’issue de la célébration, la Ministre a salué la présence de nombreux compatriotes de la diaspora venus se ressourcer dans l’« alma mater ». Elle leur a signalé, qu’une équipe du Ministère était à l’œuvre sur les lieux pour les écouter et les sensibiliser sur la nécessité de s’organiser pour leur implication dans les diverses facettes de la vie nationale.



