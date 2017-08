iciHaïti - Politique : Délégation haïtienne en visite en RD





Mardi, une délégation de sénateurs, députés et fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères d'Haïti s’est rendu en République Dominicaine pour s’enquérir de la situation de nos compatriotes.



Cette délégation s’est entretenue avec les autorités dominicaines en vue de parvenir à une relation plus harmonieuse sur l'île et d'obtenir de meilleures conditions pour les citoyens haïtiens, a fait savoir le Sénateur Evallière Beauplan, Président de la Commission « Affaires étrangères » qui a contribué à la propagation de fausses rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, concernant de supposées violences contre les haïtiens, depuis lors démenti de toute part, y compris par les haïtiens vivants en République vosine http://www.icihaiti.com/article-21690-icihaiti-rd-le-bureau-des-migrations-rejette-les-allegations-du-senat-evaliere-beauplan.html



Par ailleurs, le Sénateur Beauplan en a profité pour exhorter les autorités haïtiennes à travailler réellement pour permettre à leurs citoyens de rester en Haïti comme par le passé, au lieu de voyager dans le monde en quête d'une vie meilleure. Un message très apprécié par les dominicains.



IH/ TB/ iciHaïti