iciHaïti - Social : La Caravane du Centre de Documentation et d’Information fait escale à Furcy

Social : La Caravane du Centre de Documentation et d'Information fait escale à Furcy





La caravane du Centre de documentation et d’information (IRC), une composante de la Section des Affaires Publiques de l'Ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince, a fait son 2e arrêt cet été à la petit bibliothèque de Furcy située dans le nouveau bâtiment fraîchement construit de l’école communautaire.



Avec l’aide de plusieurs résidents de la zone, les lecteurs de tous âges ont maintenant accès à une salle confortable remplie de livres. Claudy, un bibliothécaire en formation est là pour s’assurer que tout se passe bien. Un groupe d’enfants s’est rapidement rassemblé pour écouter l’histoire du « Le garçon qui dompta le vent » un récit inspiré de l’histoire vraie d’un enfant qui avait le rêve d’installer l’électricité et l’eau dans sa ville de Malawi ravagée par la sécheresse.



Un don de livres divers a couronné la visite de la Caravane dont les membres sont repartis heureux et satisfaits d’avoir encouragé l’amour de la lecture.



IH/ iciHaïti